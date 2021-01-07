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الثقافة: افتتاح متحف الجزيرة للفنون نهاية 2021.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 09:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة سلوى حمدى، مدير عام قطاع المتاحف بوزارة الثقافة، إن متحف الجزيرة للفنون من المتاحف الهامة جدًا التى كانت تضم تحف نادرة جدًا وعددها 4300 عمل من الأصول الملكية وكان فى الأول يستغل كمتحف زراعى للملك فاروق وبعد ذلك تحول لمتحف فنى فى 1957 وحتى 1988.

وأضافت الدكتورة سلوى حمدى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، انه تم غلقه بعد ذلك لإعادة تطويره لكى يضاهى المتاحف العالمية، وظل يتعثر بشكل كبير بسبب التدفقات المالية وعدم الخبرة الكافية، خاصة وأنه يتكلف 50 مليون جنيه لتطويره.

وتابعت أنه تم الانتهاء من أولى مراحل تطوير المتحف فى عام 2012، وحتى عام 2020 يتم استكمال باقى أعمال التطوير، منوهة بأن مخزن المتحف به أعمال  وتحف فنية تضاهى أفضل المتاحف فى كافة المتاحف العالمية.

وأوضحت أنه أسند المشروع لجهاز الخدمة الوطنية ومن المقرر الانتهاء من التطوير بشكل كامل بعد 18 شهرًا وبعد ذلك سيتم الإعداد للافتتاح فى نهاية عام 2021 بعد غلقه لنحو 23 سنة .

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