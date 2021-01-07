اقتصاد الإمارات.. 10417 رخصة سجلتها غرفة الفجيرة خلال العام 2020

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماعه الدوري الرابع عشر للمكتب التنفييذي برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور أعضاء المكتب التنفيذي في مقر الغرفة اليوم.

ونوه الشيخ سعيد الشرقي خلال الاجتماع، بأهمية التكاتف وتوحيد الجهود والطاقات والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية وتحقيق ريادتها العالمية في مجال وتزويد السفن العابرة ما بين الشرق والغرب بالوقود.

ووقف المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على سير العمل بالغرفة بصفة عامة والجهود المنوط بإدارتها وكادرها العامل للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمنتسبيها والأسرة التجارية وفقًا لخطة العمل للعام 2021 .

وحسب بيانات حركة التسجيل والمعاملات بالغرفة بلغ اجمالي الرخص المسجلة بالغرفة 10417 خلال العام 2020 منها 1017 رخصة جديدة و9400 رخصة مجددة ،فيما بلغ عدد المنتسبين للغرفة 24995 منتسبًا .

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة 5803 شهادة وبلغ اجمالي قيمة الفواتيرها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها، أكثر من 4.6 مليار درهمًا بنسبة زيادة تقدر بحوالي 40 بالمائة عن قيمة فواتير شهادات المنشأ خلال العام 2019 ، ما يعتبر مؤشرًا ايجابيًا لحركة التجارة الخارجية لإمارة الفجيرة.