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اقتصاد

معهد التمويل الدولي: تدفقات الأسواق الناشئة انخفضت 13% في 2020

الخميس 07/يناير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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وكالات

أفادت بيانات من معهد التمويل الدولي بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13% عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.


وتظهر أرقام ديسمبر أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت نحو 50 مليار دولار، ذهبت أكثر من 29 مليار دولار منها إلى الأسهم. 


ويشمل هذا الرقم الإجمالي نحو 13 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.


وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت أكثر من 16 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.


وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر ارتفاعًا 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.  

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