مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الخميس، والقنوات الناقلة:





الدوري المصري:





الاتحاد السكندري - المصري البورسعيدي، الخامشة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1.





الدوري السعودي:





أبها - الفيصلي، الثالثة إلا عشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.





الوحدة - الفتح،الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 3.





الدوري القطري:





السد - السيلية، الثالثة والربع عصر، عبر قتاة الكأس 1.





الريان - الغراقة، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 1.





قطر - الخريطيات، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الكأس 2.





الدوري التركي:





فنربخشة - ألانيا سبور، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العلام، أبرزها، مواجهة المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.