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رياضة

غدًا .. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام النهضة في الدوري العماني

الخميس 07/يناير/2021 - 11:35 ص
عبدالناصر محمد
عبدالناصر محمد
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منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي بهلاء العماني مباراة هامة غدا أمام فريق النهضة ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبد الناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري العماني.

ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددي الموجود في الفريق والإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين خلال الساعات الماضية من خلال توظيف اللاعبين في مراكز  جديدة داخل المستطيل الأخضر ويعانى الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين حيث لا يوجد حاليا سوى 16 لاعب فقط في القائمة وهم من سيخوض بهم اللقاء.

وكان الجهاز الفني قد شاهد عدة مباريات لفريق النهضة مؤخرا من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فالفريق لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة الصعبة في الدوري العماني، كما يبحث الجهاز الفني عن حل لأزمة العقم التهديفي التي يعانى منها الفريق خلال المباريات الماضية.

ويلقى أداء فريق بهلاء تحت قيادة عبدالناصر محمد اشادة كبيرة من كافة المحللين وخبراء اللعبة في عمان بعدما نجح في تطوير أداء الفريق بشكل ملحوظ  منذ الموسم الماضي.

ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة إنجازاته في الدوري العماني في الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير في الموسم الماضي بالحصول على المركز السادس لأول  مرة في تاريخ الفريق.

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