رئيس جامعة أسيوط :19 حالة كورونا خاضعة للعلاج بالمستشفى الجامعي

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 19 حالة من المرضى المصابين بالكورونا تم استقبالهم وحجزهم للعلاج بالمستشفى الجامعى الرئيسي.





وأشار الجمال إلى أن الأعداد المصابة الخاضعة للعلاج لاتزال محدودة وهو معدل الإصابة الذى يستدعى العمل بالمرحلة الأولى من خطة إستعدادات مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة كوفيد19 دون الحاجة إلى الإنتقال للمرحلة الثانية من خطة المواجهة والمتضمنة الاستعدادات إلى التوسع فى عدد الأسرة المخصصة للمرضى ومضاعفة أسرة العناية المركزة لاستيعاب أى زيادة فى معدلات الإصابة لا قد الله.





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وطمأن رئيس جامعة أسيوط أفراد المجتمع إلي إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ومتابعته للوضع اليومى بالمستشفى الجامعى من أجل التأكد من جود مخزون كافي الأكسجين و الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل، وتواجد الأطقم الطبية من اطباء وتمريض فى جدول عمل مكثف لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية.





وأوضح الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات الموجودة حاليًا بالمستشفى الجامعى الرئيسي تتضمن 17 حالة مستقرة وحالتين فقط فى العناية المركزة دون الحاجة لإستخدام أجهزة التنفس الصناعى.



