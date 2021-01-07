إبراهيم رضوان يكتب : نداء إلى المسئول!

نعود من جديد للحديث عن هذا الوباء اللعين كورونا أو كوفيد 19 أو أيا كان اسمه، هذا الوباء الذي يخطف الناس من حولنا ، ويبدو أننا ننتظر دورنا بلا حول ولا قوة ، لا يفرق بين غني أو فقير ولا كبير أو صغير ، فيأكل الكل بلا رحمة ولا هوادة.

وبهذه المناسبة أوجه رسالة للمسئول أيا كان موقعه ، وبما أن الإسكندرية أصبحت شديدة الوبائية والخطورة، لماذا لا يتم إنشاء مستشفى عزل ميداني يتسع لألف مريض مثلا وليكن في استاد الإسكندرية، مستشفى ميداني تتوحد فيه جميع الكوادر الطبية بدلا من هذه العزب المنتشرة والتي أصبحت تغلق أبوابها في وجوه المزيد من المرضى.





هذا البلد فيه من يفكر، فلنترك فرصة للمتخصصين للتفكير في هذا الأمر، لابد من تحرك عاجل بعدما جاء قرار إغلاق المدارس والجامعات وفرض غرامات على المتلاعبين بالإجراءات الاحترازية متأخرا.

يا ناس أنقذوا البلد ، وأنقذوا الكوادر الطبية أو من تبقى منهم، واحفظوا لهم حقوقهم ، وأكرموهم .. فهم يتحملون جميع أوزار الجالسين فوق الكراسي يفكرون ويفكرون ثم يفكرون والناس تموت مرضا وقهرا ..

يا أيها المسئول أيا ما كنت، استمع الي علماء من عينة د. وائل نبيل عميد كلية الطب في الإسكندرية ، هذا الرجل المخلوط بحب الوطن ، الذي يرى أن أهم إنجازات الرئيس هي المصارحة وقول كلمة حق.





ليت محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف "ربنا يشفيه من الوباء" ورئيس الجامعة د. عبد العزيز قنصوة ووكيل وزارة الصحة د. خالد عبد الغني والمسئول عن التأمين الصحي د. إسماعيل عناني وهم جميعا من أفاضل الناس يجلسون معا ويفكرون وينفذون، وبالطبع يكون معهم القوات المسلحة، والله نحن قادرون لو توافرت النوايا والإرادة.

يا أيها المسئول أيا ما كنت.. ياليتك تمنع المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كوفيد 19، لأنها نهبتهم نهبا وأفقرتهم فقرا، وخرجوا منها جثثا، فهذه المستشفيات مسئول رئيس عن نشر المرض، لأنها لا تمتلك مواصفات مستشفيات العزل من توفير إقامة للكوادر الطبية والعاملة مع المرضى، فيعودون الي بيوتهم يوميا وكأنهم يعملون في وظائف إدارية، وقد ينشرون المرض بين الأبرياء وهم لا يعلمون.

هذه المستشفيات تحتاج الي وقفة حازمة من الدولة ومن الضرائب ومن إدارة العلاج الحر، بعد أن أصبح كل همّ ملاكها التفتيش في جيوب المرضى وأكفانهم بعد الموت.

اللهم بلغت .. اللهم فاشهد.





** رسائل :

- إعادة تعيين الدكتور سيد الصيفي عميدا لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية للمرة الثانية بقرار جمهوري أخرس كل الألسنة التي كانت تفتري على هذا الرجل الوطني الشريف ، وكانت تدعي أنه إخواني أو متعاطف معهم ، وكانت تدعي أنه قطري الهوى، لقد أكدت الأجهزة المسئولة أن الدكتور سيد الصيفي ابن الدولة ، وابن هذا العهد ، ويكفي سحائب الحب التي أمطرت الرجل بكل الفضائل النبيلة وناشدت من أجل إعادة تعيينه ، أقول لهؤلاء الحاقدين اتقوا الله ، فالدولة تعرف كل شخص وما يقدمه ، وما يفعله .. اتقوا الله في رجل لا يعرف الواسطة ولا الشلة ، رجل يقول ربي الله..

- الدكتورة إيمان يوسف العالمة الجليلة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية مازالت تثبت كل يوم أن المرأة المصرية بخير والإنسان المصري بخير، هذه السيدة الفاضلة التي قابلتها مرة واحدة في حياتي عندما أصيبت زوجتي بالوباء اللعين ، فوجدتها مثالا للتواضع وحب الناس وحب الخير.. ماذا أقول .. ربنا يكرمك ويبعد عنك كل شر ..





- محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أو من أطلق عليه " عمدة إسكندرية " ، سيظل مثالا للرجل الوطني الشريف ، لقد كان من أوائل الرافضين لانطلاقة الدوري في ظل وجود وانتشار هذا الوباء ، وها نحن نرى ما يحدث من إصابات في الأندية ، كلام الرجل كان واضحا "الإنسان اغلى ما يملكه الوطن " وليس الدوري ..