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محافظات

حياة كريمة.. خطة لرفع كفاءة قرى نخل وبئر العبد في شمال سيناء

الخميس 07/يناير/2021 - 01:09 م
خطة لرفع كفاءة قرى
خطة لرفع كفاءة قرى نخل وبئر العبد
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احمد صالح
تعمل محافظة شمال سيناء، على تجهيز خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الاساسية بالقرى الأكثر احتياجا، بمركزي نخل وبئر العبد.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، الي انه تم اختيار قري مركز ومدينة نخل بمنطقة وسط سيناء و5 قرى اخري بمركز بئر العبد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية في مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية.

وأوضح المحافظ، أن اختيار مركز ومدينة نخل لتنفيذ المبادرة لأنه يعد من المراكز التي تحتاج إلى المساعدة في المحافظة، كما تم اختيار 5 قرى بمركز بئر العبد ضمن المبادرة، وهي قرى قاطية، واقطية، والمريح، والجناين، ورابعة.

ووجه المحافظ، مديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع رئيسي مركزي ومدينتي نخل وبئر العبد بحصر الاحتياجات والمطالب الخاصة بقري مركز ومدينة نخل وقرى بئر العبد الخمسة خلال 10 أيام، على أن يتم التركيز على المطالب والاحتياجات التنموية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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