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محافظات

إجراء 724 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في البحيرة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:15 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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أسماء الجنبيهى

استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.


جاء ذلك في إطار جهود الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.


أسفرت عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن ( 52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ و أعصاب - 463 عيون  - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح).


ويذكر أن أعلن محافظ البحيرة  بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.


وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا، و47 موقعًا ثابتًا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر، وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.


وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.

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