جامعة سوهاج في تهنئتها بعيد الميلاد: مصر تسير للمستقبل بجهد جميع أبنائها

وأشار إلى أن مشاركة الاخوة المسيحيين والمسلمين بعضهم بعضا في أعيادهم فرض على الجميع، يعكس بكل صدق، صلابة التماسك الأزلي للنسيج الوطنى، لافتا أن مصر بأبنائها تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل واعد، تطلعنا إليه منذ زمن بعيد.

واختتم "عزيز" تهنئته داعيا الله عز وجل بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا على الجميع، وأن يحفظنا من البلاء والوباء، وأن يتم الله علينا نعمة الأمن والآمان، ويوفق مصرنا الحبيبة إلى ما يحب ويرضى.





شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، جانب من اللقاء الموسع الذي نظمه مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة مع مديري ومنسقي الوحدات الإلكترونية، لمناقشة الاستعدادات المستقبلية لتفعيل المنصات الإلكترونية "ميكروسوفت تيمز" للعمل بكامل طاقتها لمواكبة تطورات التحول الرقمي، وإتاحة فرصة التعليم "عن بعد" للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقال الدكتور أحمد عزيز، إن هناك عمليات تطوير تجرى في البنية الرئيسية بالجامعة تجاه عملية التحول الرقمي، لاستكمال متطلبات المنصة الرقمية للتواصل عن بعد مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.





وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، إنه تم الإعلان عن الانتهاء من 19 برنامج إلكتروني في هذا الصدد، مضيفًا أنه جار تفعيل التحول الرقمي لكل ما يتعلق بالجامعة من كوادر بشرية أو تعاملات إدارية أو مالية، من خلال حزمة من قواعد البيانات الذكية لمواكبة ظاهرة التحول الرقمي محليا وعالميًا.





ومن جانبه قال الدكتور محمود أبوالعز، مدير المركز أن الاجتماع ناقش آليات تفعيل منصات التعليم عن بعد بشكل أساسي بجميع كليات الجامعة، من خلال منصة "الميكروسوفت تيم" التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بديلا عن الاعتماد على المحاضرات التقليدية وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن ذلك يتم خلال عدد من الإجراءات، منها توفير فريق العمل الخاص بالوحدات الإلكترونية بالاستعانة بمعيدين ومنسقين من الأقسام، إلى جانب رفع وتسجيل المحاضرات عن طريق مديري الوحدات، وأيضًا تأسيس المنصة الإلكترونية للعمل بكامل طاقتها خلال الفصل الدراسي الثاني وما تبقى من الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الرقمية للبنية التحتية، وتخصيص قاعتين للتدريب بالحرمين القديم والجديد، تجهيز ٢ ستديو لتسجيل المحاضرات وبثها بشكل علمي.



