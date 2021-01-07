الكنيسة تكرم النائبة ليلى أبو إسماعيل بسبب مسار العائلة المقدسة بسمنود

هنأت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو إسماعيل أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وأن يعم الخير والرخاء على مصر.





ووجهت النائبة الوفدية التهنئة لكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمدينة سمنود محافظة الغربية بمناسبة افتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، والذى يأتى مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرة إلى أن التطوير جاء استجابة لطلب إحاطة تقدمت به بتاريخ 29 يوليو 2018 وتم مناقشة الطلب بتاريخ 9 سبتمبر 2018، بحضور قيادات من وزارات التنمية المحلية والداخلية والسياحة والآثار والنقل وكل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لتطوير شارع الكنيسة وإخلاؤه من الباعة الجائلين حتى يتسنى وضع الكنيسة فى مسار العائلة المقدسة ضمن 7 مسارات أخرى على مستوى جميع محافظات مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية.





وأوضحت "اأبو أسماعيل" أنه تم اتخاذ الخطوات الجدية في تنفيذ عملية التطوير ووضع كنيسة سمنود ضمن المزارات العالمية وأصبح الحلم حقيقة.



