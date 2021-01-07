ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الكنيسة تكرم النائبة ليلى أبو إسماعيل بسبب مسار العائلة المقدسة بسمنود

الخميس 07/يناير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوي
هنأت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو إسماعيل أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وأن يعم الخير والرخاء على مصر.

ووجهت النائبة الوفدية التهنئة لكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمدينة سمنود محافظة الغربية بمناسبة افتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، والذى يأتى مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرة إلى أن التطوير جاء استجابة لطلب إحاطة تقدمت به بتاريخ 29 يوليو 2018 وتم مناقشة الطلب بتاريخ 9 سبتمبر 2018، بحضور قيادات من وزارات التنمية المحلية والداخلية والسياحة والآثار والنقل وكل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لتطوير شارع الكنيسة وإخلاؤه من الباعة الجائلين حتى يتسنى وضع الكنيسة فى مسار العائلة المقدسة ضمن 7 مسارات أخرى على مستوى جميع  محافظات مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية.

وأوضحت "اأبو أسماعيل" أنه تم اتخاذ الخطوات الجدية في تنفيذ عملية التطوير ووضع كنيسة سمنود ضمن المزارات العالمية وأصبح الحلم حقيقة.

على جانب آخر كرم الأنبا كاراس أسقف المحلة النائبة الدكتورة ليلي أحمد أبو إسماعيل وإهدائها درع الكنيسة، موجها الشكر والتقدير لها عما قامت به من مجهود كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مع اقتراب العام الجديد.. أحمد مجدي: نأمل أن يكون العام القادم أفضل.. و2020 غير مأسوف عليها.. فيديو

وصول وزيري التنمية المحلية والآثار إلى سمنود لافتتاح مسار العائلة المقدسة

السياحة والتنمية المحلية يفتتحان أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بالغربية

الحلم أصبح حقيقة.. "العناني" و"شعراوي" يفتتحان أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بالغربية

وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ الغربية يفتتحون مسار العائلة المقدسة بسمنود .. رحمي: الغربية أول محافظة انتهت من تطوير المسار

طارق رحمي: الغربية واحدة ضمن 25 نقطة يمر بها مسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال؟.. لوائح الكاف تحسم الجدل

الكونجرس يقر فوز بايدن بالانتخابات في ولاية ميشيجان

الأهلي يفتح الباب لإعارة مروان محسن حتى نهاية الموسم

أيمن يونس يعلن رحيله عن نادي الزمالك

أحمد مرتضى منصور يعلق على تعيين حازم إمام وحسام غالي بالبرلمان

في عيد ميلاده.. 6 معلومات لا تعرفها عن إيهاب توفيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور