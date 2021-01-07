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رياضة

بعد توديع الكونفدرالية.. بعثة المقاولون العرب تغادر تونس "صور"

الخميس 07/يناير/2021 - 01:11 م
بعثة المقاولون العرب
بعثة المقاولون العرب
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نانسي القاضي
تودع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار تونس لتبدأ رحلة العودة الى القاهرة في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس الواحدة بتوقيت القاهرة في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف، حيث من المتوقع أن تصل الطائرة إلى القاهرة في الرابعة مساء.

وتحركت البعثة من مقر الإقامة في السابعة صباحًا، حيث يبعد عن المطار حوالي ساعتين. 

وأهدى المهندس  محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة درع النادي للقنصل المصري في تونس خالد غيث في ظل حرص القنصل على التواجد مع بعثة الفريق وحضوره مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

كما اهدى المشرف على الكرة الدرع للمهندس إيهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس.


وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية  بعد الهزيمة أمام  النجم الساحلي خارج الأرض بهدفين لهدف بعدما انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.


وكان مسؤولو المقاولون قد تقدموا باعتراض رسمي للاتحاد الإفريقي  ضد طاقم التحكيم  الذى ادار لقاء النجم الساحلي  على ستاد مصطفي بن جنات بولاية المنستير نتيجة ما تعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء، بالإضافة لتجاهل طاقم التحكيمي حضور عدد كبير من الجماهير رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح لحضور جماهير.
بعد توديع الكونفدرالية.. بعثة المقاولون العرب تغادر تونس "صور"
بعد توديع الكونفدرالية.. بعثة المقاولون العرب تغادر تونس "صور"
بعد توديع الكونفدرالية.. بعثة المقاولون العرب تغادر تونس "صور"
بعد توديع الكونفدرالية.. بعثة المقاولون العرب تغادر تونس "صور"
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