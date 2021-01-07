ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع استمرار التركيز على قيود الإمدادات بعد تخفيضات سعودية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

ارتفعت أسعار النفط 1 % تقريبا الخميس بعد أن قدم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مزيدا من الدعم في أعقاب قرار السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل أحادي خفض الإنتاج على مدى الشهرين القادمين.


ولم تتضح على الفور الكيفية التي سيؤثر بها اجتياح موالين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس الأمريكي على أسواق النفط، بيد أن بعض المحللين يتوقعون أن تكبح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إنتاج النفط الأمريكي.


 وصعد خام برنت 44 سنتا بما يعادل  أكثر 54 دولار للبرميل خلال الجلسة. بعد أن ربح بأكثر من 1% خلال الليل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1 % إلى أكثر من 51 دولار. وارتفع الخام  لأكثر من 1 % أمس الأربعاء.


وقالت السعودية إنها ستخفض طوعا الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس، بعد أن اجتمعت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


ويقول محللون إن تراجع الدولار، مما يخفض تكلفة النفط بسبب أن معظم السلع الأولية يجري تداولها بالعملة الأمريكية، يدعم الأسعار أيضًا.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بينما زادت مخزونات الوقود.


وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي في نهاية العام إذ تسحب شركات الطاقة النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب.


لكن استمرار صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط ربما تتمخض عن ارتفاع في الإنتاج الأمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النفط يهبط بفعل ارتفاع إنتاج ليبيا وزيادة إصابات فيروس كورونا

النفط يرتفع 1% بفعل إرجاء محتمل من أوبك وآمال اللقاح

أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع 2.2% بعد تراجعات في المخزونات الأمريكية

أسعار النفط ترتفع بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات إنتاج طوعية

ترشيحاتنا

أول طائرة عبرت فجر اليوم.. رسمياً فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ

حنفى جبالي وعلي عبد العال.. أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب

التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي

كراسي على كراسي.. شوبير يدافع عن نفسه بعد الهجوم عليه بسبب أزمة زيزو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه