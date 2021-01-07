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رياضة

إدارة الزمالك عن تعيين حازم إمام عضوا بمجلس النواب: سنمد له يد العون

الخميس 07/يناير/2021 - 02:27 م
حازم إمام
حازم إمام
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، بخالص التهنئة لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حازم إمام بعد قرار تعيينه في مجلس النواب. 

وأكدت إدارة الزمالك في بيان رسمي لها اليوم على أن "نجم الزمالك الأسبق لما له من تاريخ مع القلعة البيضاء نال ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس النواب لتعزيز الاهتمام بالجانب الرياضي تحت قبة البرلمان".  

وشددت إدارة الزمالك على أنها تمد يد العون لنجم الزمالك السابق ولكل نجوم الرياضة بمجلس النواب لإعلاء الصالح العام لبلادنا والتأكيد على القيام بدوره كمؤسسة رياضية شامخة.
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