سميرة عبدالعزيز تشهد عرضًا مسرحيًا بجامعة المنوفية استعدادًا لمسابقة إبداع

يجري اليوم علي مسرح جامعة المنوفية بكلية الحقوق تقييم المرحلة التمهيدية علي المستوى المركزي لمنتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية استعدادا للمشاركة في مسابقة ابداع 9 .





وتعد مسابقة ابداع 9 من أكبر المسابقات علي مستوي الوطن العربي والتي تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بحضور الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم وعضوية الفنان الدكتور علاء قوقة الاستاذ بأكاديمية الفنون والفنان الدكتور محمد عبد المنعم الأستاذ بجامعة الإسكندرية





وصرح الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة بان منتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية يقدم عرض رحلة حنظلة تأليف سعد الله ونوس واخراج أحمد عبد المنعم عباس واداء 25 طالبًا وطالبة مشيرا الي ان مسابقة ابداع تقام للعام التاسع علي التوالي يشارك فيها شباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة لعام 2021/2020.



