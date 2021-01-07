لاقامته احتفالية للافتتاح ... ضبط مدير مطعم بحى في المنصورة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، القبض علي مدير مطعم وذلك خلال افتتاحه بعد إعلان صاحبة إقامة إحتفالية كبيرة بمناسبة الافتتاح بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة.



ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد.برصد المتابعة الإعلامية علي مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن إحتفالية كبيرة بمناسبة إفتتاح مطعم بمنطقة حي الجامعة التابعة لقسم أول المنصورة.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي المطعم وجرى ضبط المدير المسئول ويدعى "إبراهيم.م.أ" ،36 عاما ، ومقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء والتنبيه عليه بعدم إقامة حفلات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 361 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وتعيين الخدمات الأمنية في محيط مكان المحل لملاحظة الحالة ومنع مظاهر احتفالات، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.