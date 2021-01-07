نظام انتخابي قديم.. أول تعليق من روسيا على اقتحام الكونجرس الأمريكي

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على أحداث العنف التي وقعت بالكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن بالأمس، مؤكدة أنها "شأن داخلي" وأن ما حدث يدل على أن النظام الانتخابي الأمريكي قديم.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، إن: "الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة هو نظام قديم، ولم يعد يستجيب للمعايير الحديثة".





واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن هو "شأن داخلي"، معربة عن تمنياتها أن "يجتاز الشعب الأمريكي ... هذه اللحظة الدرامية من تاريخه".





وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.





كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.





واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.





وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.



