لخلافات على أولوية الري.. إصابة شقيقين في مشاجرة بالمنزلة

أصيب شقيقان بإصابات بالغة علي إثر الخلاف بينهما على أولوية الري من ماكينة ري ملكهم فى ارض زراعية يمتلكونها بقرية البليسي التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية .
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول مصابين بكسور وبتر فى الاصابع على إثر نشوب مشاجرة.
وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمود السيد محمد عاشور،57 عامًا، فلاح، ومصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولي، وشقيقة"عبدالقادر السيد محمد عاشور "، 55 عاما، مؤذن، مصاب ببتر بالسلامية الأخيرة لاصبع ابهام اليد اليمني، ويقيمان بعزبة البليسي .
بسؤال المصاب الثاني، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وشقيقه تطورت الى مشاجرة على إثر خلاف بينهما على أولوية إستخدام ماكينة الري ملكهما وقيام شقيقة بمعاونة نجلة "أحمد"،24 عاما سائق ، بإحداث إصابته بآلة حادة " سكين "بحوزته.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتبادل الاتهام مع عمه المصاب الثاني بالتسبب فى حدوث إصابة والدة بقطعة حديدية"كوريك" أمكن ضبطه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 167 لسنة 2021 جنح مركز المنزلة وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة