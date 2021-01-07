لخلافات على أولوية الري.. إصابة شقيقين في مشاجرة بالمنزلة

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول مصابين بكسور وبتر فى الاصابع على إثر نشوب مشاجرة.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول مصابين بكسور وبتر فى الاصابع على إثر نشوب مشاجرة.



