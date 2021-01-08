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برلمان

برلماني: الدولة تسعى لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطباء

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:00 ص
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب
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القسم السياسي
ثمن النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدور الدولة وخاصًة وزارة الصحة في توفير التأمين الجيد للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن قرارها  بشأن صرف معاش لشهداء الأطباء من فيروس كورونا يؤكد ذلك الأمر.

وأضاف "الشيخ"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تسعى بصورة دائمة لتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للأطباء خاصًة في تلك الفترة التي يواجهون فيها فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الأطباء والأطقم الطبية تركوا منازلهم من أجل متابعة المصابين ورعايتهم.

وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة بعد إعلانها استقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا قررت على الفور أن تكون الأولوية لهؤلاء الأبطال من الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحي كافة، موضحًا أن الجيش الأبيض استطاع أن يبذل قصارى جهده للتجاوز البلاد تلك المحنة التي اجتاحت العالم أجمع.

وتابع: "القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولت اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي من خلال تحسين الأوضاع المالية للعاملين من أطباء وأطقم تمريض؛ نظرًا لما يقدموه من رعاية صحية للمواطنين".

يذكر أن نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وافقوا بعد صدور قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020 ) وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، التقى اليوم الدكتور حسين خير نقيب أطباء مصر ومعه د. إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة.

ومقرر اللجنة النقابية الوزارية مع كل من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات  وأ.  سامى عبد الهادي نائب رئيس الهيئة لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذى يبلغ 80% من الحد التأمينى ولإزالة أى غموض يعرقل الصرف.

وتم خلال اللقاء توضيح أن قرار وزير الصحة باعتبار الكورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020  يتفق هذا القرار مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية بالتالى لا حاجة  إلى أى تعديل قانونى وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا  طبقا لهذا القرار ( كورونا إصابة عمل ) حسب تأكيد اللواء جمال عوض، سيصبح معاش شهداء عام 2020 - هو (5600 جنيه)، ويصبح معاش شهداء عام 2021 هو (6000 جنيه).

ويرجع ذلك إلى أن الحد التأمينى كان فى 2020   -   ( 7100جنيه )، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى  5600 ج  ، و لكن الحد التأمينى زاد فى 2021 الى8000  جنيه و80% منه  تساوى  6000   جنيه.
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