أبرز الألبومات الجديدة.. عمرو دياب يطرح شكرًا وفاكرني يا حب من "يا أنا يا لأ" .. تامر حسني يفرج عن عدد من أغاني "خليك فولاذي" .. حمزة نمرة يتصدر يوتيوب بـ "مولود سنة 80"

عمرو دياب

وكان دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود منقط بالأبيض.

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن أغنيات هي: "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود".

"شكرا".. من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع: وسام عبد المنعم، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

طرح النجم عمرو دياب أغنيته "شكرا" وهي عاشر أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ".

تامر حسني

طرح الفنان فيديو كليب "خليك فولاذي" وهي الأغنية التي تحمل إسم البومه الجديد، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".





بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة .. قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة .. خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي .. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف .. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازي".





"خليك فولاذي" كلمات وألحان : عزيز الشافعي، توزيع : رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستديو TH Producation : هيثم راضي، ومودي منير.





وطرح تامر حسني كل من أغنية :"طمعتينى"، و"في جمال كده" و"بألف سلامة"، وعدد أخر من أغاني ألبوم "خليك فولاذي".







يذكر أن احدث أعمال تامر حسنى كانت أغنية "اختراع" الذى تعاون فيها مع المطرب محمود العسيلى والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على اليوتيوب.

وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.





حمزة نمرة





طرح الفنان حمزة نمرة عددا من أغاني البوم مولود سنة 80"، كان من بينها أغنية "فاضى شوية".

وتقول كلمات الأغنية "آه يا سلام سبنا الوقت يعدى قوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام بس نسينا نقوم ِغيّة ... ومايهمكش عادى اسمع منى الساعة دى مش وقت عتاب .. فيها إيه لو نرجع تانى وبدل ما تكون وحدانى ... تسندنى معاك ونقوم "

"فاضى شوية" من كلمات خليل عز الدين وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع كريم عبدالوهاب وجيتار مصطفى أصلان.





كما طرح أغنية "مولود سنة ٨٠" وتقول كلماتها: "تتفك اللعبة مني.. وأرجع أصلحها تاني.. عمري ما بصيت لسنّي.. ده أنا لسه ما جاش أواني.. وألاقي المعادلة.. صعبة وسهلة.. ف تقفل وتفتح.. من الناحيتين.. وأمشي وأجري.. وأتعب واهدّي.. وأبص لساعتي.. تقول انت مين.. مولود سنة تمانين.. وبتعدي السنين.. قالوا لي خلاص كبرت.. أنا قولت إزاي وفين؟ وغامرت بعمري كله.. ووقعت كتير وقومت.. خدني الزحام في رجله.. وسحبني الموج وعومت".





"مولود سنة ٨٠" كلمات: حازم ويفي، وألحان وإلكتريك جيتار: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب.





كما طرح أغنية: "الواقعة الأخيرة" وتقول كلماتها: " قبل آخر واقعة ليا .. بان قصادي شريط حياتي .. كنتي فيه قدام عينيا .. الأمل كان مات في قلبي .. م المعافرة بدون نتيجة .. وانتي طول الوقت جنبي .. شايفة أحلامي حقيقة".

كنت باهت روح وصورة .. والهموم صعبة وتقيلة .. قوتيني وشيلتي عني .. واتقاسمنا جراح كتيرة .. قلت لك الخوف كسرني .. شكلها الوقعة الأخيرة .. قولتي مش هقبل سامعني .. لسه سكتنا طويلة .. انتي نور غير كياني .. مستحيل هتهد تاني".





"الواقعة الأخيرة" كلمات: محمد شافعي، و ألحان: حمزة نَمِرة و توزيع: كريم عبدالوهاب.

شيرين عبد الوهاب





طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" إحتفالًا ببداية العام الجديد.

تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".

بحر وسما .. سحر وخيال .. على ارضنا.. ارض الجمال .. وجمال هنا .. مخطرش يوم عـ البال".

أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير و إيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.





