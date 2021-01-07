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رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الخميس 07/يناير/2021 - 03:51 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف المدير الفني جايمي باتشيكو، على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

وركّز باتشيكو خلال التقسيمة علي النواحي الخططية ومنح تعليمات محددة لكل اللاعبين، كما قام بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيًا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.
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