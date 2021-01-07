فى عهد أنور السادات.. ليلى تكلا تحكى تفاصيل عملها داخل البرلمان

قالت الدكتورة ليلي تكلا، أستاذة القانون والإدارة، إن الزعيم الراحل أنور السادات اختارها لتكون فى عضوية مجلس النواب، مشيرة إلى أنها وقتها قالت إن الحرية فى مصر قبتان، أولها قبة الجامعة وقبة البرلمان، "كان من حظى أنى أشتغل تحت القبتين دول".





وأضافت "ليلى" خلال حوارها ببرنامج "أخبار مصر" مع الإعلامى أيمن عدلى، أن العمل بالجامعة والبرلمان كان يشعرها بالحرية والعطاء والوطنية، موضحة أنه خلال العمل بالبرلمان أول طلب قامت بكتابته هو إنشاء معارضة، حيث أنه حينها كان هناك اتحاد اشتراكي ولا يوجد أحزاب.





وتابعت أنها قدمت حينها صورة معينة للمعارضة، لافتة إلى أنها ترى أن لكل رأي وجهة نظر، متابعة أنه عند اتخاذ قرار سياسي فى مصلحة شعب فى رؤية الأوراق المختلفة حول هذا القرار.





وأشارت إلى أنها عرضت خلال عملها بالبرلمان قديما موضوع المعارضة المتحركة، أى أن أى موضوع يعرض على المجلس ويحول للجان ويكون له أكثر من رأى، هؤلاء الذين لديهم رأى مختلف يجب أن يوضع فى الحسبان مثل رأى الأغلبية.