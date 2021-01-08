وصلنا للدراما.. عمرو عثمان: 30 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أننا في 2020 استطعنا من خلال التدريبات عن بعد الذي تم هذا العام أن يصل عدد متطوعينا إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، وهم بالنسبة لنا الثروة الأساسية، كما قنما بتطوير أدوات الوقاية، وكان لدينا حملة مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وكانت في شهر رمضان الماضي، حيث كان لها تأثيرات أكثر من رائع.
وأضاف مدير الصندوق،فى حواره ل "صدى البلد " أننا قمنا أيضا باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير، واستطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان هناك بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها كان محدود، بالإضافة إلي أننا تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد.