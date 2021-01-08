وصلنا للدراما.. عمرو عثمان: 30 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. فيديو

وأضاف عثمان قائلا: إن الصندوق استطاع من خلال التدريبات عن بعد أن يصل عدد متطوعيه إلي 30 ألف شاب متطوع في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن هؤلاء يمثلون الثروة الأساسية في عمل الصندوق بالإضافة إلى تطوير أدوات الوقاية.





كما أكد أن الصندوق نظم حملة للمكافحة والتوعية بالتعاون مع أحد أبطال القوات المسلحة النقيب أحمد عبداللطيف، وذلك في شهر رمضان الماضي، وكان للحملة تأثيرات أكثر من رائعة، موضحا أن الصندوق قام في إطار تحقيق اهدافه باستكمال التنسيق مع صناع الدراما بشكل كبير.

وأوضح مدير الصندوق، أننا استطعنا أن نصل إلي دراما تكاد تكون رشيدة في تناولها لمشكلة المخدرات في رمضان الماضي، وكانت هناك رسائل إيجابية جدا، وإن كان يوجد بعض المسلسلات التي ما زلنا نتحفظ علي تناولها لمشكلة المخدرات ولكن عددها محدود، وقد تحدثنا بشكل تفصيلي مع صناع الدراما ونقابة المهن التمثيلية في هذا الصدد، مشيرا إلي أن حملات الكشف عن المخدرات كانت في غاية الأهمية.



