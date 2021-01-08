فيديو جراف.. عبير صبري تكشف حقيقة رأيها في الحجاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الفنانة عبير صبري والتي اثارت موجة كبيرة من الجدل بسبب حديثها عن ارتداء الحجاب والفترة التي اعتزلت فيها الفن وارتدت الحجاب والتي عبرت فيها خلال التصريحات انها ندمت على ارتدائه.





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تصريحات الفنان عبير صبري اثارت استياء متابعيها مما جعلها تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة كاملة عن حديثها عن الحجاب الذي سردته خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات الفنانة عبير صبري عن رأيها في ارتداء الحجاب من خلال الفيديو جراف التالي.







