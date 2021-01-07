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محافظات

محو أمية 17 ألفا و300 مواطن فى بنى سويف

الخميس 07/يناير/2021 - 05:35 م
.محو أمية 17 ألف
.محو أمية 17 ألف و300 مواطن فى بنى سويف
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محمد عبدالحليم
قال معتز عبدالرؤوف مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار ببني سويف، اليوم الخميس، إنه تم محو أمية 17 ألف و300 مواطن بالمحافظة من خلال النصف الأول من عام 2020/2021  من خلال الفصول التي تم فتحها بالشراكة مع الجهات الشريكة سواء جامعة الدفاع الشعبي"القوات المسلحة" صحة وزراعة وتربية وتعليم ومجتمع مدني وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية، وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وخدمة عامة.

وأشار "عبدالرؤوف" في تصريحات خاصة لـ". صدي البلد" إلى أن الفرع يقوم بإرسال قوافل دورية وشبه يومية للقرى والنجوع ويتم عمل اختبارات للذين يجيدون الكتابة والقراءة داخل القرية ويتم تصحيح الأوراق وقوافل أخرى لتسليم الشهادات بكل قرية على مستوى 7 مراكز و39 مجلسًا قرويًا وتم وقف تلك القوافل منذ يناير الحالى بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدير فرع محو الأمية ببني سويف: "نفتح لهم فصولًا للذين لا يجيدون القراءة والكتابة من خلال مدرسي محو الأمية، أو فصول الجهات الشريكة وطلاب الجامعات، وهناك 2400 فصل محو أمية فى كافة أرجاء المحافظة".


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من جانب آخر أكد الدكتور سيد عبد القادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الجامعة يوجد بها كافة الإمكانيات التي تسخرها لتتيح للطلاب استخدام المنصات الإلكترونية في استكمال باقي المقررات من خلالها، كما أن استخدام المنصات الالكترونية ليس جديدًا على الطلاب، وأن أعداد الطلاب ليست كبيرة، فليس هناك مشكلة أو ضغط على الشبكات، فالجامعة تتمتع ببنية تحتية جيدة.
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