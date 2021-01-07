طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة

تعد القرص من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة عند إضافة الحشوات اللذيذة التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل القرص بالجزر للشيف نجلاء الشرشابي.





مقادير قرص بالجزر

مسلوق مهروس





الحشو

1 ملعقة كبيرة زبدة





الوجه

طريقة تحضير قرص بالجزر

الحشو

* يدهن الوجه بخليط البيضة والفانيليا





3 أكواب دقيقربع كوب زيتربع كوب سمنة1 ملعقة كبيرة خميرة فوريةنصف باكو بيكنج بودرنصف ملعقة كبيرة سكرملحلبن رايبللعجن1 كوب جزرنصف كوب سكر مكرمل2 كوب جزربيضةفانيلياسكرجوز هند* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح* يضاف الزيت والسمنة والرايب ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة* تغطى العجينة وتترك لتتخمر* تفرد العجينة وتقطع كرات وسط* يرش الوجه بالسكر أو جوز الهند حسب الرغبة* توضع في الفرن حتى تمام النضج* يترك الخليط ليبرد ويمكن إضافة جوز الهند* تحشى كرات العجينة الوسط بخليط الجزر* ترص في صينية وتترك لترتاح وتبطط