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طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:01 م
طريقة عمل القرص بالجزر
طريقة عمل القرص بالجزر
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نهى هجرس
تعد القرص من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة عند إضافة الحشوات اللذيذة التي يفضلها الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل القرص بالجزر للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير قرص بالجزر
3 أكواب دقيق
ربع كوب زيت
ربع كوب سمنة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف باكو بيكنج بودر
نصف ملعقة كبيرة سكر
ملح
لبن رايب
للعجن
1 كوب جزر
مسلوق مهروس

الحشو
نصف كوب سكر مكرمل
 2 كوب جزر
1 ملعقة كبيرة زبدة

الوجه
بيضة
فانيليا
سكر
جوز هند

طريقة تحضير قرص بالجزر
* يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح

* يضاف الزيت والسمنة والرايب ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة وتقطع كرات وسط

الحشو

* يرش الوجه بالسكر أو جوز الهند حسب الرغبة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* يترك الخليط ليبرد ويمكن إضافة جوز الهند

* تحشى كرات العجينة الوسط بخليط الجزر

* ترص في صينية وتترك لترتاح وتبطط

* يدهن الوجه بخليط البيضة والفانيليا

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