ناقدة سينمائية تكشف عن ذكرياتها مع الكاتب الكبير وحيد حامد.. فيديو





وأضافت الشافعي خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن وحيد حامد عندما كان يقوم بالتدريس في معهد السينما كان ليس محاضرا عاديا يلقي المواد العلمية بشكل مباشر ولكنه كان دائما يسعى نحو الإبداع.





وتابعت الناقدة السينمائية أن محاضرات وحيد حامد ليس فقط في السينما ولكنها كانت بمثابة محاضرة في الحياة، مؤكدة أن كل نجوم ومثقفي مصر كانوا دائما ما يتواجدون معه من عادل إمام والراحل أحمد زكي.





وأشارت الشافعي إلى أنني كنت محظوظة أن أكون من طلاب الكاتب الكبير وحيد حامد بمعهد السينما، مؤكدة أن وحيد حامد قال لي آخر مرة اشوفه فيها خدي بالك من نفسك، وهو قيمة كبيرة لن تعوض" فكان وحيد حامد عاشقا للوطن.

أكدت الناقدة السينمائية علا الشافعي أنني عندما كنت أقابل الكاتب والسيناريست وحيد حامد كنت دائما أستفيد من خبراته الكبيرة ولم أنس دائما تعبيراته وأتمنى أن يكون لدي الطاقة أن أحقق ما كان يتمناه في شخصي.