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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحطة والسيد البدوي

الخميس 07/يناير/2021 - 05:38 م
محافظ الغربية في
محافظ الغربية في جولة ميدانية يتابع أعمال التطوير
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة والسيد البدوي لمراجعة التعديلات النهائية على الميدان ومراجعة المحاور المرورية، وذلك بحضور الدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، العميد نهاد عويضة والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي.


تابع محافظ الغربية الأعمال النهائية التي تتم داخل ساحة ميدان المحطة من وضع البلدورات وتركيب الأكشاك التجارية، موجهًا بسرعة طلاء العمارات المطلة على الميدان بلون واحد، توحيد اليفط والبدء في عملية رفع طبقة الأسفلت القديمة تمهيدًا لرصفه بنهاية هذا الشهر، مشيرًا إلى أن تطوير الميدان سيتم الانتهاء منه خلال ٦٠ يوما.

وتابع المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في شارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي، حيث وجه بسرعة تغيير وتوحيد يفط وتند المحال التجارية علي جانبي الشارع لإعطاء الشكل الجمالي المطلوب.

يذكر أن عملية تطوير ميدان المحطة تتم من خلال الشركة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وذلك بتكلفة إجمالية ٩ ملايين جنيه.
محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحطة والسيد البدوي
محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحطة والسيد البدوي
محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحطة والسيد البدوي
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