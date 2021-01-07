ليلا تكلا: والدى كان السبب الرئيسي فى التحاقي بكلية الحقوق

قالت الدكتورة ليلا تكلا، أستاذ القانون والإدارة، إن والدها كان متفوقا فى الدراسة ودرس القانون واهتم بقضية التعليم ثم تقلد منصبا فى مجلس النواب، لافتة إلى أن والدها كان مثلها الأعلى في كل خطواتها.





وأضافت " تكلا "، خلال استضافتها مع الإعلامي أيمن عدلى بقطاع أخبار مصر، أن نشأتها تعود للقاهرة والتحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة وكان السبب الرئيسى لدخولها تقليدها لوالدها وأعمامها الذين التحقوا بنفس الكلية.





وأشارت إلى أن والدها أنشأ مدرسة الابراهيمية " شبرا الثانوية" وكان أحد معارفه الأمير، لافتة إلى أنها نشأت على يد مدرسين كبار فى الجامعة ومنهم مدرس التاريخ الرومانى عبد العزيز بدر وغيرهم.



