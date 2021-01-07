"نجوم أف.إم" تطلق الحلقة الأولى من "قعدة مزيكا" مع يسرا الهواري.. والضيف أمير عيد

يبدأ برنامج "قعدة مزيكا" أولى حلقاته، للمذيعة يسرا الهواري، اليوم الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، في الساعة العاشرة مساء، حيث يحل ضيف الحلقة نجم فريق كاريوكي أمير عيد.





ويتحدث أمير عيد عن انطلاق فريقه الغنائى كاريوكي منذ تأسيسه ونوعية الأغنيات التي يقدمونها دائمًا، وهل يهتم بالانتقادات التى توجه لهم ببعض الأوقات، فضلًا عن تقديمه عدد من أغنياته الشهيرة خلال الحلقة بناءً علي رغبات المستمعين.





من جانبها أكدت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، أن برنامج "قعدة مزيكا" من البرامج الموسيقية الهامة في الخريطة البرامجية للإذاعة، وإن نجاحه علي مدار السنوت الماضية كان الدافع وراء عودته من جديد، خاصة أن مستمعي الإذاعة تعلقوا بالبرنامج والموسيقي المختلفة التي يتم تقديمها فيه.





وتابعت أن البرنامج يهدف للتركيز على الفرق الموسيقية المهتمة بمزيكا الـ"الآندر جراوند"، والمطربين أصحاب المدارس الموسيقية المختلفة، ويتم ذلك بالتعاون مع تطبيق "ديزر" المتخصص في الموسيقي والأكثر انتشارًا.



