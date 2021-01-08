ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طرق بني سويف: الانتهاء من 3 طرق بالمراكز ورصف ميدان المديرية خلال أسبوع

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:00 ص
الانتهاء من 3 طرق
الانتهاء من 3 طرق بالمراكز ورصف ميدان المديرية خلال أسبوع
Advertisements
محمد عبدالحليم

قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ببني سويف إنه  تم الانتهاء من رصف  طريق اقفهص بالفشن جنوب المحافظة  كرد الشئ لأصله كما يجري الانتهاء من  طريق  المرور  الجديد بمركز سمسطا " من الشونة للمرور "  كما جاري الإنتهاء من  طريق دلاص الرياض مركز ناصر.

وأضاف مدير عام الطرق لـ صدى البلد إنه جاري العمل الان  بميدان المديرية والذي يتم الإنتهاء منه  خلال اسبوع للرصف مشيرا الي ان هذه هي المرحلة الاخيرة في العمل بالميدان بعد عمل المحاور اسفل الكوبري بتكلفة حوالي  مليون ونصف المليون جنيه . 

واضاف "فراج "  بانه الخطة الجديدة تشمل تطوير شارع بورسعيد لعمل رصف وتطوير وتجميل وحوالي كيلو الا ربع في الشارع  بعد الانتهاء من اعمال الكوبري  بالتنسيق مع  الجهات المعنية كالمرور والصرف الصحي وغيرها . 

وأختتم فراج  ان الهيئة في خطتها الاضافية وضعت  رصف   شارع صفية زغلول بمدينة بني سويف  في خطة الهيئة الخطة الاضافية وسيتم الرصف قريبا خاصة وانه شارع حيوي داخل المدينة.

من جانب اخر يعاني أهالي ثلاث عزب تابعين لقرية الفنت الشرقية مركز الفشن اقصي جنوب محافظة  بني سويف  من عدم وجود كوبريمفى مواجهة العزب ، ما يعرض أبناءهم من التلاميذ إلى أربعة مخاطر، أولها عبور الطريق الزراعي السريع "مصر – أسيوط" ثم يستقلون مركبا صغيرا يعبر بهم ترعة الإبراهيمية العميقة، ثم يمرون علي لوح خشبي فوق حفرة عميقة وأخيرا يقطعون شريط السكة الحديد دون وجود إشارات أو مزلقان ليخبرهم بقدوم القطارات السريعة معتمدين على حاستي النظر والسمع فقط .

 رحلة الموت التى يتعرض لها أهالي ثلاث عزب هي  عزبة الشيخ سالمان ،و عزبة  الشيخ فايز سيف ، وعزبة  فهمي الفنت الشرقية، التابعين لمركز الفشن جنوب بني سويف . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد تطوير ميدان المديرية قبل افتتاح كوبري المزلقان

لتحسين كفاءة الطرق .. رصف 1025 طريقا بمدن وقرى البحيرة

اليوم.. محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات القومية

رصف 57 طريقا وشارعا بتكلفة 114 مليون جنيه في بني سويف

الموت يهدد أبناء 3 قرى فى الفشن جنوب بني سويف.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

رواد السوشيال ميديا يهاجمون كمال أبو عيطة

بملابس جريئة.. هيدي كرم وشقيقتها تثيران الجدل بصورة عائلية

للمطلقات.. اعرفي مصير الزوج المتهرب من سداد النفقة فى القانون الجديد

الصحة: تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 54 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار

بعد نجاحها في مسلسل لؤلؤ.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟