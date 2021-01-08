طرق بني سويف: الانتهاء من 3 طرق بالمراكز ورصف ميدان المديرية خلال أسبوع





قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ببني سويف إنه تم الانتهاء من رصف طريق اقفهص بالفشن جنوب المحافظة كرد الشئ لأصله كما يجري الانتهاء من طريق المرور الجديد بمركز سمسطا " من الشونة للمرور " كما جاري الإنتهاء من طريق دلاص الرياض مركز ناصر.





وأضاف مدير عام الطرق لـ صدى البلد إنه جاري العمل الان بميدان المديرية والذي يتم الإنتهاء منه خلال اسبوع للرصف مشيرا الي ان هذه هي المرحلة الاخيرة في العمل بالميدان بعد عمل المحاور اسفل الكوبري بتكلفة حوالي مليون ونصف المليون جنيه .





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واضاف "فراج " بانه الخطة الجديدة تشمل تطوير شارع بورسعيد لعمل رصف وتطوير وتجميل وحوالي كيلو الا ربع في الشارع بعد الانتهاء من اعمال الكوبري بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمرور والصرف الصحي وغيرها .





وأختتم فراج ان الهيئة في خطتها الاضافية وضعت رصف شارع صفية زغلول بمدينة بني سويف في خطة الهيئة الخطة الاضافية وسيتم الرصف قريبا خاصة وانه شارع حيوي داخل المدينة.





يعاني أهالي ثلاث عزب تابعين لقرية الفنت الشرقية مركز الفشن اقصي جنوب محافظة بني سويف من عدم وجود كوبريمفى مواجهة العزب ، ما يعرض أبناءهم من التلاميذ إلى أربعة مخاطر، أولها عبور الطريق الزراعي السريع "مصر – أسيوط" ثم يستقلون مركبا صغيرا يعبر بهم ترعة الإبراهيمية العميقة، ثم يمرون علي لوح خشبي فوق حفرة عميقة وأخيرا يقطعون شريط السكة الحديد دون وجود إشارات أو مزلقان ليخبرهم بقدوم القطارات السريعة معتمدين على حاستي النظر والسمع فقط . من جانب اخر

رحلة الموت التى يتعرض لها أهالي ثلاث عزب هي عزبة الشيخ سالمان ،و عزبة الشيخ فايز سيف ، وعزبة فهمي الفنت الشرقية، التابعين لمركز الفشن جنوب بني سويف .







