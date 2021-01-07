محافظ القليوبية: تلقينا 220 ألف طلب تصالح وتحصيل مليار و237 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 12 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين 220461 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و237 مليون و700 ألف جنيه.





من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة" .





وكان ذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء المشخصين فى مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.





وقالت الدكتورة نجلاء مهدى، مديرة الرعاية، إنه جرى تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات إلى العمل إزالة كافة المعوقات، و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.





وأشارت إلى أن الفرق الطبية المكلفة بالمتابعة الميدانية على المنازل مزودون بأجهزة تابلت لتسجيل جميع بيانات المريض وأجهزة قياس نسبة الأكسجين وأجهزة قياس حرارة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لبروتوكول مكافحة العدوى.





وتابعت أنه تمت متابعة 6000 حالة منذ بدء العزل المنزلى بنطاق المحافظة حتى الآن جرى توفير بروتوكول العلاج الذى تم اعتماده من قبل وزارة الصحة وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى بالعزل المنزلى.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن وعدد من القيادات الأمنية قد قدموا التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مضيفا أن شعب مصر نسيج واحد.





من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.