مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا

اطلق حزب مستقبل وطن مبادره لتوفير علاج فيروس كورونا وبرعاية المهندس أشرف رشاد - النائب الأول والأمين العام للحزب، حيث قام النائب طارق رضوان - عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بتوفير علاج مرضي فيروس كورونا بمستشفي دارالسلام المركزي وتوفير الأعداد اللازمه من الأدوات الطبية للمستشفى .





وقال النائب طارق رضوان إن حزب مستقبل وطن يبادر دائمًا من خلال نوابه وأعضائه في مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة وكذلك العمل علي وجود حلول سريعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من تفشي هذا الفيروس.





و قامت مجموعة من قيادات وشباب الحزب بتوريد المستلزمات بحضور الدكتور علي كمال ثابت ، نائب مدير مستشفى دار السلام المركزي، بالنيابة عن الدكتور فرح مرزوق ،مدير مستشفي دارالسلام المركزي ، والدكتور ياسر عرفات عبداللاه ، مدير قسم الصيادلة بمستشفي دارالسلام المركزي، والدكتور وليد حسني، مدير قسم الاستقبال و أحمد مصطفي ، مسئول قسم الكلي.





كما قام مستشفي السلام التخصصي بتوفير عدد (10) أسطوانات أكسجين لمرضي العزل المنزلي بفيروس كورونا مجانًا ، وذلك إيمانًا بضرورة مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والتخفيف علي أهالينا وتقديم المساعدة لهم.