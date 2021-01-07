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ديني

الحذر لا يمنع القدر.. رمضان عبد المعز: اتباع الإجراءات الوقائية ضد كورنا عبادة تؤجر عليها

الخميس 07/يناير/2021 - 05:41 م
رمضان عبد المعز الداعية
رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن جميع عطايا الله منح، فقد تكون منحة خالصة من الله، أو مكافأة على مباشرة سبب قد مر عليه زمن.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، فالحذر لا يمنع القدر، ولكن الأخذ بالأسباب عبادة نؤجر عليها ونأخذ عليه الثواب.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب ونتيقن أن الله يحقق قدره بعد الأخذ بالأسباب.

حكم لعن فيروس كورونا 
ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عظمة الشهادة تتجلى في تضحية اللواء ياسر عصر، الذي بذل روحه وهو يحاول إنقاذ المجتمع من حريق، وتابع: «حالته كلها تضحية وبسالة.. والشهداء لا يكفى لنا أن نتذكرهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم.. لكن أنا واثق من حفاوة الله سبحانه وتعالى بهم لأنه أكرم الأكرمين.

وتلى «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، اليوم السبت قوله تعالى :«مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»، موضحًا أن الشهيد ضحى بروحه من أجل احياء نفس أخرى، وتابع: «أعظم رسالة أن تحيى الجنس البشرى».

ولفت «الجندى»، إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخنى ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذي يقف في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وناشد «الجندى» الجميع عدم لعن فيروس كورونا كونه جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، وتابع: «أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم».
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