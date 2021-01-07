هل الابتسامة من علامات حسن الخاتمة

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الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وكان هذا خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. هل هناك فضل خاص لمن مات في أماكن أو أوقات معينة كيوم الجمعة حتى لو كان عاصيًا؟".. سؤال أجاب عنه





وأوضح عبد الرؤوف، قائلًا: لقد فضل الله عز وجل بعض الأوقات على بعض، كما أنه سبحانه وتعالى قد فضل بعض الأماكن على بعض، قال تعالى: {"نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} .. [الحجرات : 49 - 50]، وفى هاتين الآيتين مقامي الخوف والرجاء، ويقول سبحانه وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِين}.. [هود : 114].





وتابع قائلًا: إن الله تعالى أعلم بحال من مات عاصيًا، والأمور الغيبية لا نتدخل فيها لأن الله عز وجل أعلم بها، لكننا نحسن الظن بالله ونفوض الأمر لله، فالإنسان العاصي ربما فعل خيرًا في حياته وربما مات على معصية، وكذلك فإن الإنسان لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، لذا من قال لا أدري في مثل هذه الأمور فقد أفتى.





فضل الموت يوم الجمعة.. وهل يعتبر من حسن الخاتمة؟

فضل الموت يوم الجمعة .. وردت الآثار أن أرواح الموتى تتلاقى ليلة الجمعة، وأن الميت يشعر بزيارة أهله له، لافتًا إلى أن الموت ليس عدمًا وإنما انتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية.

هل للوفاة يوم الجمعة فضل؟ بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، وهذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.

فضل من دفن يوم الجمعة لا بأس من قول شخص ما إن موت أحدهم يوم الجمعة علامة على حسن خاتمته ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحب التفاؤل في كل شيء، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر«ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، ولكن الترمذي يقول عنه: أنه حديث غريب فيه ضعف.

الموت يوم الإثنين والإمام البخاري قال بحسن خاتمة من مات يوم الاثنين، على أنه يوم توفي فيه سيد الخلق أجمعين الرسول -صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الموت يوم الجمعة أنه يوجد عدد من المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ويصلون الجنازة على الميت.

دعاء يوم الجمعة للميت يوم الجمعة لم يذكر فيه دعاء مخصص للميت، ولكن ممكن الدعاء بما يفتح به الله على قلب المؤمن وقت الدعاء، فيجوز الدعاء بـ: اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.. اللهمّ أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.. اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.



هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة



علامات حسن الخاتمة

