عالم أزهري: الرسول نهى عن إلحاق الضرر بالآخرين.. فيديو

قال احمد علون أحد علماء الأزهر الشريف إن الاجراءات الاحترازية التي تؤكد عليها الدولة يجب ان نتبعها كي نحافظ على انفسنا وعلى الآخرين، مؤكدا أن اتباع الإجراءات الإحترازية يكون عن طريق التباعد في وسائل المواصلات والعمل وارتداء الكمامة.





وأضاف علوان خلال لقاء له لبرنامج أحلام مواطن عبر فضائية صدى البلد أن اى وباء وبلاء يأتي من المولى عز وجل ويتم رفع هذا الوباء بأعمال الخير.





وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه اذا شعر الإنسان بمرض لا يخالط الأصحاء حتى لا يتسبب في الحاق الضرر بالآخرين.





وأشار علوان إلى أنه يجب أن نعمل في الحفاظ على الأهل والجيران والأصدقاء وعدم التسبب في إلحاق أي ضرر بهم، مؤكدا أنه ما نتمناه لأنفسنا يجب أن نتمناه لغيرنا.