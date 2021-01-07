أحمد موسى: ما حدث في واشنطن أمس كسر هيبة أمريكا مثل "أحداث 11 سبتمبر"

قال الإعلامى أحمد موسى، إن ما يحدث فى أمريكا منذ أمس يعتبر "مهزلة"، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تتساءل "هو اللي حصل فى أمريكا ده ايه أخباره".





وأضاف أحمد موسى خلال فيديو عرضه على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، أن الشخص عندما يوجه أسئلة عليه أن يوجه أسئلة مشروعة مثلا "أين كانت الـ cia ، والـ fbi أين كانت، والـ 14 جهاز أمن أمريكي".





ولفت أحمد موسى، إلى أن الأمريكان يعلمون دبة النملة، فهل لم يعلموا ما كان سيحدث.. وأنه سيكون هناك أعمال شغب وتحركات واقتحامات".





وأشار أحمد موسى، إلى أن ما حدث فى أمريكا أمس يشبه ما حدث فى 11 سبتمبر 2001 ، وهو دخول إرهابيين ويحصلون على 4 طائرات".





وأوضح أن ما حدث فى 2001 كان كسر لأمريكا، وما حدث بالأمس أيضًا كسر لـ أمريكا ولـ هيبة أمريكا.





وأكد أنه استغرب من تصريحات هيلاري كلنتون وقولها إن من اقتحم الكونجرس إرهابيون، معلقًا: "الإرهابيين اللى اقتحموا الكونجرس الآن.. واللى كانوا فى مصر وما حدث فى مصر ليسوا إرهابيين.. كنت تقولين عليهم حقوقيين وتعطون لهم هدايا وأموال.. وأكد موسى منفعلا كل دولة تبحث عن مصالحها فقط".





وكشف موسى أن أعضاء الكونجرس ظلوا يعملون لـ 11 صباحًا بتوقيت القاهرة وحتى أعلنوا أن بايدن هو رئيس أمريكا".



