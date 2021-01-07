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رياضة

إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا في بلدية المحلة

الخميس 07/يناير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن نادي بلدية المحلة إصابة 11 لاعبا بالفريق الاول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة كفر الشيخ يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات دوري القسم الثاني.

وأصيب بفيروس كورونا كل من محمود سامي وهارون أسماعيل ومحمود شهاب ومحمد يحيى وحسام حسن وعمرو مصطفى وأحمد هريسة ومحمد طيارة ومحمد سعيد وعصام الفيومي وعمار شرف ومصطفى السيد وأحمد ربيع.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق كفر الشيخ المركز الثامن برصيد 7 نقاط
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