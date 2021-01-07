شعب ووطن واحد.. الإعلامي أحمد مجدي يهنئ المصريين بأعياد الميلاد المجيد.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد مجدي الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيد قائلا: "كل سنة وكل مصر وأهالينا بخير وأصدقائنا أقباط مصر بفرح وبكل سعادة وخير".





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن أعيادنا هى أعياد للجميع سواء الأعياد الإسلامية أو المسيحية لأننا شعب ووطن واحد.





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أننا تربينا على ذلك من قديم الأزل أننا شعب واحد وهو ما سنربي عليه أولادنا والأجيال القادمة، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد للجميع.



