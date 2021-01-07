شعب ووطن واحد.. الإعلامي أحمد مجدي يهنئ المصريين بأعياد الميلاد المجيد.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد مجدي الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيد قائلا: "كل سنة وكل مصر وأهالينا بخير وأصدقائنا أقباط مصر بفرح وبكل سعادة وخير".
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن أعيادنا هى أعياد للجميع سواء الأعياد الإسلامية أو المسيحية لأننا شعب ووطن واحد.
وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أننا تربينا على ذلك من قديم الأزل أننا شعب واحد وهو ما سنربي عليه أولادنا والأجيال القادمة، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد للجميع.
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أنني أهنئ جميع الكنائس القبطية فى مصر وخارج مصر وكل الشعب المصري والشباب والأطفال فى كل كنائسنا فى مصر وبلاد المهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا ومنطقة الخليج وبعض دول آسيا وأستراليا بعيد الميلاد المجيد.
وأضاف تواضروس خلال كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه لقداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي "أنني بالأصالة عن نفسى وباسم المجمع القبطي وهيئة الأوقاف القبطية والمجالس الفرعية وكافة الهيئات القبطية بمصر والخارج ببلاد المهجر أهنئ الجميع بعيد الميلاد.