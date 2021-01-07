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فن

نجلاء بدر عن احتفالات عيد الميلاد: أجمل ما رأيت

الخميس 07/يناير/2021 - 07:08 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

هنأت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بعيد الميلاد المجيد بنشر مقطع فيديو من احتفالات الأقباط العام الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت، قائلة: " 🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍 اجمل ما رأيت".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ودخلت في نقاش حاد مع أحد المتابعين انتهى بحذف تعليقه وإزالته من على صفحتها الشخصية.

 

وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.  


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين. 

 

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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