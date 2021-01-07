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محافظات

قنا تحتل المركز الرابع على الجمهورية فى تحرير هذه المحاضر

الخميس 07/يناير/2021 - 07:09 م
قنا تحتل المركز الرابع
قنا تحتل المركز الرابع على الجمهورية فى تحرير هذه المحاضر
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يوسف رجب


قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن قنا حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية في عدد المحاضر المُحررة لمخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية بـ 78 محضرا خلال شهر ديسمبر الماضى.


وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الأرقام وفقًا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.


وأشار الدكتور ابراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، إلي أن المديرية نجحت منذ يوليو الماضى فى تحرير 357 محضر ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية.


وأكد يوسف، استمرار الحملات الدورية لمراقبة محلات الجزارة وتحرير محاضر للمخالفين وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة للمواطنين.


وأشار يوسف، إلي أن المديرية تشن حملات دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا علي صحة المواطنين وما يقدم له من منتجات.


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