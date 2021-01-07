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توك شو

العلاج بالضوء أحدث صيحات التخلص من فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 07:00 م
العلاج بالضوء
العلاج بالضوء
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قسم التوك شو
عرضت فضائية "العربية" فيديو لأحدث صيحات علاج فيروس كورونا بمدينة" مونتريال" فى كندا.

أوضح الفيديو أن هذه المبادرة تساعد بشكل كبير على رفع معنويات أهالي المدينة التى تضررت بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا.

وقال "أوليفييه جيروارد " مصمم الأشكال المضيئة إن العلاج بالضوء يمكن أن يريح عقولنا ويبقينا في نشاط، وأن هذا ما يحاول القيام به فى هذه المبادرة من خلال الأشكال الممتعة المضيئة، خاصة  فى أوقات الوباء عندما يكون الناس معزولين.

وأضاف "جيروارد" أن هذه الأشكال المضيئة تساعد على بقائهم أحياء لرؤية شىء أخر وتخيل مناظر طبيعية أخرى، موضحا أن هذه الأشكال المضيئة تتوزع بألوان مختلفة جذابة وتعرض رسومًا مختلفة تمنح الهدوء النفسي للسكان.

من جانبها وصفت "جيرارد لانتاني مديرة الفكرة" هذه المبادرة بأنها رحلة  بالموسيقى الهادئة مع أصوات البيانو و تساقط بعض الثلوج أثناء التجول والتقاط الصور مع هذه الأعمال الفنية .
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