زينب ومارية.. خريجي الأزهر تحتفي بأعياد الميلاد بأغنية تؤكد الأخوة الوطنية

أصدرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر اليوم عملا فنيا لمشاركة المسيحيين احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وللتأكيد على اللُحمة الوطنية وأن الشعب المصري له تاريخ واحد ومصير مشترك.





جاءت كلمات الأغنية لتغرس في الأطفال العلاقة الودية بين قطبي المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين، من خلال قصة جسدت مدى التقارب الذي يربط بين المصريين على اختلاف أديانهم، وللتأكيد أن المواطنة أساس التعايش في هذا الوطن الذي ترتبط جميع أطيافه بعلاقات ودية وحلم مشترك وهو رفعة الوطن وتقدمه.





كما أكدت المنظمة في رسالة للأطفال من خلال كلمات الأغنية التي تحكي قصة جارتين هما الطفلتين "زينب ومارية"، أن الصداقة والحب الذي يربطنا لا يمكن أن تضيعهما وشاية الحاسدين، وأن اختلاف الدين ليس سببًا للتفرقة والخلاف، وأننا في أي مكان يجمعنا حب الوطن، كما أن ديننا يأمرنا باحترام الآخر مهما كان دينه.



