محافظ قنا يقرر صرف مكافأة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بالمعنا..صور

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صرف مكافأة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بالمعنا، لتفانيهم في العمل.





جاء ذلك خلال جولته بمشروعات الأمن الغذائي والتي تفقد فيها مشروعيّ إنتاج البيض والدواجن والمزرعة السمكية.





وأكد محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على مكافأة المجتهدين لحثهم على مواصلة الجهد والعطاء بما يعود بالنفع على المشروعات الإنتاجية.





وتفقد الداودي، سير العمل بمشروع إنتاج البيض، موضحًا أنها تضم ٣ عنابر بطاقة إنتاجية ٤٥٠ كرتونة يوميا، كما تفقد محطة إنتاج الدواجن والتي تضم ٢ عنبر وتنتج عدد ٢٥ ألف فرخة في كل دورة.





وتابع محافظ قنا، جولته في المشروعات بالاطلاع على مراحل تربية وتغذية الأسماك بالمزرعة السمكية والتي يصل انتاجها الى ٧ أطنان من السمك البلطي سنويا.





واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد مساحة ٢٠٠ فدان بمنطقة الغابة تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة لاستخدامها كعلف للماشية.





وأكد الداودي، أن مشروعات الأمن الغذائي تمثل ثروة كبيرة للمحافظة حيث أنها تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وصحية وآمنة وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتي - مزارع الإنتاج الحيواني والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكي ‪. الصناعات الغذائية

وأوضح محافظ قنا، أن هذه المشروعات تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية بسعر منخفض.





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