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سيارات

بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا.. الطريقة الصحيحة لتنظيف فلتر التكييف

الخميس 07/يناير/2021 - 07:11 م
فلتر التكييف
فلتر التكييف
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أماني نوار
ينسى بعض الاشخاص الحفاظ على فلتر المكيف وتنظيفه كل فترة ، وذلك للحماية من أمراض التنفس، التي يمكن ان تصيب قائد السيارة إن لم يهتم بها، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " الطريقة الصحيحة لتنظيف الفلتر .

1-    في البداية قم بإزالة غطاء الفلتر وحاول سحب الفلتر برفق .

2-    بعدها استخدم المكنسة الكهربائية لسحب أي غبار موجود في السيارة .

3-    حاول ملء وعاء بماء دافئ ، ويكون به نوع جيد من المنظفات السائلة ثم قم بوضع فلتر التكييف في الخليط مع تحريكة برفق ، مع التخلص من الغبار والاتربة الموجودة به .

4-     احذر من وجود الادوات الحادة عند تنظيف الفلتر مثل السكين أو الفرش.

5-    بعدها أخرج الفلتر من الخليط وقم بغسله بالماء ، باستخدام خرطوم رش قوي .

6-    يجب أن يتم وضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتريا وشطفه جيدا.

7-    بعدها قم بتجفيف الفلتر وتأكد من عدم وجود مياه قبل تركيبه .

من المعروف ان هناك العديد من الامور المهمة التي تجعلك تقوم بتنظيف الفلتر ، ومن أهمها ان هذا الفلتر يحافظ على صحتك ويجعلك بعيدا عن اي حساسية خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا .
    

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