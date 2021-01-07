بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا.. الطريقة الصحيحة لتنظيف فلتر التكييف

1- في البداية قم بإزالة غطاء الفلتر وحاول سحب الفلتر برفق .





2- بعدها استخدم المكنسة الكهربائية لسحب أي غبار موجود في السيارة .





3- حاول ملء وعاء بماء دافئ ، ويكون به نوع جيد من المنظفات السائلة ثم قم بوضع فلتر التكييف في الخليط مع تحريكة برفق ، مع التخلص من الغبار والاتربة الموجودة به .





4- احذر من وجود الادوات الحادة عند تنظيف الفلتر مثل السكين أو الفرش.





5- بعدها أخرج الفلتر من الخليط وقم بغسله بالماء ، باستخدام خرطوم رش قوي .





6- يجب أن يتم وضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتريا وشطفه جيدا.





7- بعدها قم بتجفيف الفلتر وتأكد من عدم وجود مياه قبل تركيبه .





ينسى بعض الاشخاص الحفاظ على فلتر المكيف وتنظيفه كل فترة ، وذلك للحماية من أمراض التنفس، التي يمكن ان تصيب قائد السيارة إن لم يهتم بها، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " الطريقة الصحيحة لتنظيف الفلتر .من المعروف ان هناك العديد من الامور المهمة التي تجعلك تقوم بتنظيف الفلتر ، ومن أهمها ان هذا الفلتر يحافظ على صحتك ويجعلك بعيدا عن اي حساسية خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا .