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أخبار العالم

المولوتوف يشعل الكونجرس.. الشرطة الأمريكية تعتقل 6 من ميشيجان على صلة بأحداث العنف

الخميس 07/يناير/2021 - 07:03 م
الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية توقف متهمين في اقتحام الكابيتول
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على صالح
اعتقلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن ستة أشخاص تربطهم صلات بولاية ميشيجان فيما يتعلق بخرق مبنى الكابيتول الأمريكي والاضطرابات اللاحقة أمس الأربعاء في واشنطن العاصمة، وفقًا لأحدث المعلومات من شرطة العاصمة.

واستولى أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بنجاح على مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء وسط نقاش حول التصديق على انتخابات 2020 التي اختارت الرئيس المنتخب جو بايدن ليحل محله. 


وقال رئيس شرطة العاصمة روبرت كونتي للصحافة، إنه في المشاجرة قبل أن يؤمن تطبيق القانون المبنى ويطهره، تم إرسال الممثلين للاختباء وقتلت امرأة برصاص شرطة الكابيتول الأمريكية. 

في المجموع، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، واعتقل العشرات وتم انتشال قنبلتين أنبوبتين من DNC و RNC من محيط الكونجرس.

وذكر متحدث باسم شرطة العاصمة واشنطن، اليوم الخميس، أن القنبلتين اللتين جرى العثور عليهما في محيط الكونجرس ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هي "عبوات مصنعة منزليا".

وقال المتحدث، وفقا لـ سكاي نيوز، إن العبوات "مصنعة منزليا"، مضيفا "وتشبه -كوكتيل المولوتوف-". فيما رفض تحديد عددها مكتفيا بالقول إنها "بضعة عبوّات".

كما أفادت الشرطة عن 69 عملية اعتقال من مساء الأربعاء إلى صباح اليوم الخميس، وفقًا للبيانات المحدثة على موقع شرطة العاصمة صباح الخميس.

ومن بين هؤلاء، تم القبض على رجل واحد على الأقل من ميشيغان بتهم تتعلق بالأسلحة ، وتم القبض على رجل من ميشيغان لدخوله غير القانوني وانتهاك حظر التجول المفروض ، وتم اعتقال أربعة آخرين من ميشيغان لخرقهم حظر التجول، كما تم إدراج العديد من المعتقلين على أنهم من دول "غير معروفة".
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