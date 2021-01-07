حقيقة إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ كورونا

صرَّح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأن الأخبار التي تم تداولها على أحد المواقع الاخبارية اليوم بشأن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ١٩) ، ليس له أي أساس من الصحة.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد بانه بخير وبصحة جيدة ، ويزاول عمله فى الجامعة يوميا بانتظام، ولا يعرف من أين أتى الموقع الذى نشر خبر غير صحيح عن إصابته بفيروس كورونا.

كما تهيب جامعة الفيوم بكافة الصحفيين والإعلاميين الشرفاء تحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها، تحقيقًا للهدف الأسمى من مهنة الصحافة وهو نشر الحقائق ومحاربة الشائعات.





وأضاف بأن أصابته كانت فى شهر يونيو 2020 ، وتم علاجه وشفى من تماما وأستأنف عمله بسلامة الله فى الجامعة .





أضاف رئيس جامعة الفيوم بأنه استنادا لقرارات مجلس الوزراء المصري، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم، فقد تقرر تخفيض أعداد السادة العاملين بإدارات الجامعة المختلفة وكلياتها والمراكز والوحدات التابعة لها بنسبة 50%.





وأضاف شديد أنه سيتم البدأ بتطبيق نظام التناوب في العمل اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 2021/1/2، على أن تبدأ المجموعة الأولى بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 2021/1/2 وحتى يوم الخميس الموافق 2021/1/7، وتبدأ المجموعة الثانية بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 2021/1/9 وحتى يوم الخميس 2021/1/14.

من جانب أخر أرسل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، برقية تهنئة إلى نيافة الأنبا ابرأم مطران الفيوم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الفيوم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا المولى عز وجل لسيادتكم وافر الصحة ودوام العافية ولشعب مصر مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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جامعة الفيوم: استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بُعد.. وتأجيل الامتحانات

كما أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، استكمال تدريس كافة المناهج الدراسية المقررة خلال الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/1/2 وحتى يوم السبت 2021/1/16.









وقال انه تقرر تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل إلى ما بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 2021/2/20، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.









يأتى ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم.









واستنادا لقرارات مجلس الوزراء المصري، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



