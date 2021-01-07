ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب المصري: نستحق الفوز أمام الاتحاد ونعمل على علاج إهدار الفرص

الخميس 07/يناير/2021 - 08:25 م
النادي المصري
النادي المصري
Advertisements
محمد رشاد
تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، على تعادل الفريق مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في الدوري.

المصري تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الكريم خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز، واللاعبون أدوا ما عليهم، سنغلق الصفحة ونستعد لمباراة الزمالك القادمة، اليوم أهدرنا فرصا كثيرة، وهذا ما سنعمل على تعديله في الفترة المقبلة".

وعن أداء كازادي كاسينجو مهاجم المصري، أوضح: "هو لاعب كبير جاء من الوداد المغربي، وطالما أن المهاجم يصل للمرمى فهذا أمر جيد، ونعمل معه ومع اللاعبين على تعديل الأخطاء واستغلال الفرص".

وأكمل: "لا يوجد لدينا لاعب احتياطي وأساسي، لدينا أستن أموتو وأحمد جمعة، واللاعبان يؤديان بطريقة جيدة، راضٍ عن الأداء ولكن كنا نستحق المكسب".

يُذكر أن المصري يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج عصب الأسنان

نشرة المرأة والصحة.. طريقة إخراج البلغم من الرئتين.. الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.. علاج عسر الهضم بحيل مجربة.. تخلصي من تورم القدمين بهذه الوصفات

5 فوائد لن تصدقها عند استخدام ماء الأرز للشعر