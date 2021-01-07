مدرب المصري: نستحق الفوز أمام الاتحاد ونعمل على علاج إهدار الفرص

تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، على تعادل الفريق مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في الدوري.





المصري تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال عبد الكريم خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز، واللاعبون أدوا ما عليهم، سنغلق الصفحة ونستعد لمباراة الزمالك القادمة، اليوم أهدرنا فرصا كثيرة، وهذا ما سنعمل على تعديله في الفترة المقبلة".





وعن أداء كازادي كاسينجو مهاجم المصري، أوضح: "هو لاعب كبير جاء من الوداد المغربي، وطالما أن المهاجم يصل للمرمى فهذا أمر جيد، ونعمل معه ومع اللاعبين على تعديل الأخطاء واستغلال الفرص".





وأكمل: "لا يوجد لدينا لاعب احتياطي وأساسي، لدينا أستن أموتو وأحمد جمعة، واللاعبان يؤديان بطريقة جيدة، راضٍ عن الأداء ولكن كنا نستحق المكسب".



