القبض على مسجل خطر بـ كيلو هيروين في المنيا

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمنيا من القبض على مسجل خطر شقي لقيامه بالاتجار في المخدرات بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل بيعها على عملائه.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد طارق سليم رئيس وحدة مكافحة المخدرات بقيام مسجل خطر شقي بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كميه كبيرة من مخدر الهروين.





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وعلي الفور انتقل المقدم محمد فاروق والرائد محمود قرين والنقيب عمر صلاح وتمكنوا من إلقاء القبض على مسجل خطر اتجار مخدرات يدعي عبد الظاهر. ط. م ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين وذلك أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا .





تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.



