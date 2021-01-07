محمد موسى: عمرو موسى في منتهى الثبات والرضا بعد إصابته بالفيروس اللعين

طمأن الإعلامى محمد موسى، المصريين على صحة الدبلوماسي عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: أجريت تصالًا هاتفيًّا بعمرو موسى كبير وعميد عائلتي وكان في منتهي الثبات والرضا وهو يتحدث وأنا كنت في عالم آخر ولم أدر بنفسي ولا بما يقال لي منه وانهمرت دموعي من فجاعة الخبر بالنسبة لي فهو الأب والصديق والرمز لي ولكل عائلتي.





وتابع، عمرو موسى لديه رضا كبير وثقة أكبر بأنه سيتخطى المحنة وطلب مني الدعاء له وكل محبيه يدعون له ومرضيتش أعلن أنه أصيب بكورونا ولكن بعد ساعات انتشر الخبر علي المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وانطلقت دعوات الآلاف متمنين له الشفاء وكأنها مظاهرة حب والحمد لله حالته مستقرة ومر الآن 10 أيام علي إصابته بهذا الفيروس اللعين وإن شاء الله يتمم الـ 14 يوم ويخرج متعافي.